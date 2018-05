Atentie: Daca folositi aceasta retea de socializare, trebuie sa va schimbati parolele Din cauza unei defectiuni tehnice, celebra retea de socializare Twitter transmite celor peste 300 de milioane de utilizatori sa isi schimbe parolele.

Twitter a transmis utilizatorilor sai sa isi schimbe parolele, dupa ce a avut loc o defectiune tehnica in retea, care a facut ca multe dintre parole sa fie stocate automat, in format text, in sistemul electronic al companiei.

In prezent, Twitter lucreaza la o tehnologie menita sa mascheze parolele si sa

