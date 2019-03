Atentie cetateni! Un batran din Braila a fost jefuit prin metoda „ce bine imi pare sa te vad”

La data de 21 martie, politistii l-au depistat pe un barbat din judetul Constanta banuit ca i-ar fi sustras portofelul unui brailean ”prin metoda imbratisarii” .

Ieri, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au identificat pe un barbat, in varsta de 58 de ani, din judetul Constanta,banuit ca, la data de 31 decembrie 2018, in jurul orei 09:30, i-ar fi sustras portofelul unui brailean ”prin metoda imbratisarii”.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca reclamantul, in varsta de 72 de ani, a fost abordat de banuit, pe Calea Calarasilor, cu apelativul ”domnul... citeste mai mult