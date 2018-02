Atentie calatori: RATB desfiinteaza casele de bilete Casele de bilete ale Regiei de Transport Public Bucuresti vor fi desfiintate. In locul lor se vor amplasa automate de bilete, care vor fi disponibile in permanenta.

In prezent, in Capitala sunt 2.500 de statii de autobuz, dar numai 126 de case de bilete. Ca si cum nu ar fi deja destul de dificil, acestea se inchid dupa o anumita ora, oamenii nemaiavand cum sa-si procure biletul pentru a folosi transportul in comun.

Aceasta problema va disparea, deoarece autoritatile locale... citeste mai mult