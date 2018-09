GRAV….Pe DE 581, in localitatea Badeana, comuna Tutova, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, intre un TAXI si o autoutiltara, ambele din Barlad. Cele doua autoturiosme s-au ciocnit in trafic, TAXI-ul rasturnandu-se in afara carosabilului,...

Vremea Noua, 17 Septembrie 2018