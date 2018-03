Atentie, angajatori! 31 martie termenul limita pana la care trebuie transmise in REVISAL modificarile salariului de baza brut Inspectia Muncii a anuntat ca 31 martie 2018 este termenul pana la care toti angajatorii trebuie sa transmita in REVISAL orice modificare a salariului de baza brut in contextul mutarii CAS si CASS la angajat.

