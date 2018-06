Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare, in conformitate cu prevederile H.G.R.nr.286/2011, cu sediul in localitatea Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de :

– asistent medical generalist (P.L.) – pe perioada determinata – Statia Satu Mare

Conditii specifice postului de asistent medical :

– diploma de Scoala Sanitara postliceala sau echivalenta de asistent medical generalist ;

– vechime in profesia de asistent medical de minim 6 luni ;

Concursul se desfasoara in 25.06.2018 ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A si consta in urmatoarele... citeste mai mult