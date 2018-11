Banana este un fruct bogat in calorii (90 de calorii la 100 grame), dar cu un nivel foarte scazut de grasimi. Fructul contine cantitati mari de antioxidanti, minerale si vitamine.

Pulpa de banana are o compozitie moale, usor de digerat, cu zaharuri simple, cum ar fi fructoza si zaharoza care atunci cand sunt consumate incarca rezervorul cu energie al intregului organism si ne revitalizeaza instantaneu, asadar, datorita acestor calitati, bananele sunt folosite de sportivi pentru a obtine energie instantanee si ca supliment alimentar in plan de tratament pentru copii subponderali, potrivit bzi.ro.

Daca sunt recomandate cardiacilor datorita continutului bogat in potasiu, bananele nu le...