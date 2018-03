A apărut un nou tip de escrocherie. Întâmplarea a fost povestită de un șofer care a trecut prin așa ceva.

”După serviciu am intrat într-un magazin. Ies și mă urc în mașină. În acest timp a alergat la mine o fetiță, de aproximativ 12-14 ani. Hainele erau rupte, avea vânătăi pe mâini. Abia de se ținea să nu plângă. M-a rugat frumos să o duc până acasă. Însă am observat că ceva mai departe era o mașină ciudată și cu ferestre complet fumurii. De asemenea, am observat că fata se tot uita straniu, periodic la ea. De aceea, eu i-am spus că nu o voi duce nicăieri, dar voi chema un... citeste mai mult