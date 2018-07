Atentie: 80% dintre ofertele romanesti de Black Friday sunt false In urma campaniei de Black Friday din 2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei in urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, desi vanzarile din acea perioada au ajuns la circa 900 de milioane de lei, iar Consiliul Concurentei a descoperit ca 80% dintre oferte erau ilegale.

Romania a preluat din Occident conceptul de Black Friday, care reprezinta o zi de vineri, in care oamenii beneficiaza de reduceri substantiale la diverse produse, de la haine, accesorii, la electrocasnice si chiar automobile.

Ofertele de Black... citeste mai mult