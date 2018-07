Un spectacol de artificii de Ziua Nationala a Frantei, care se desfasura in Nisa, s-a transformat intr-un carnagiu, in noaptea de joi spre vineri. Un atentat terorist a ucis 80 de oameni si a ranit peste 150, din care 42 sunt in stare grava. Un...

Reporterul, 15 Iulie 2016