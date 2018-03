Cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate în sprijinul incluziunii și al educației, Ateliere Fără Frontiere lansează prima ediție Dăm Click pe România!, program național de educație prin respect față de mediu și solidaritate socială, având ca partener principal Kaufland România și beneficiind de sprijinul Fundației Up și al Up România, filială a Grupului Up.

În prima ediție a programului, asociația va dona 1000 de computere revalorizate pentru sprijinirea educației și a incluziunii în comunitățile defavorizate.

Începând din 26 martie 2018, școlile,... citeste mai mult

