Atacul din Sankt Petersburg, revendicat de gruparea Stat Islamic Atacul dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, a fost revendicat de gruparea Stat Islamic, conform comunicatului difuzat de organul sau de propaganda Amaq.

International Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, sutinuse deja joi ca atacul este considerat drept o actiune terorista, noteaza digi24.ro.

Explozia a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP. "O bomba artizanala lasata in camera de bagaje a explodat" in acest supermarket al lantului Perekriostok, a declarat... citeste mai mult

azi, 00:34 in Externe, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in