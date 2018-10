Oameni din toata lumea au iesit in strada pentru a le aduce un omagiu emotionant celor 12 oameni care si-au pierdut viata in atentatul din Franta. Tweet 0 Comenteaza La Paris, 35.000 de oameni s-au strans in Place de la Republique si multi au venit cu...

Protv, 7 Ianuarie 2015