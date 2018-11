Despre aceasta metoda chinezeasca se spune că este eficienta in cele mai multe cazuri si este folosita de zeci de ani.

Atunci cand observi ca o persoana are un atac cerebral, ia cat mai repede un ac steril. Inteapa persoana cu acul sub unghii la toate degetele, potrivit goodmorningcenter.com.

Cand sangele incepe a curga, este un semn ca pacientul si-a revenit.

Maseaza urechile pacientului pana cand devin rosii. Pentru rezultate si mai eficiente, inteapa lobul urechii cu acul pana cand apar picaturi de sange.... citeste mai mult