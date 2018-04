Daniel Popa a fost eroul celei de-a treia victorii consecutive obţinute de Dinamo în play-out, 4-2 cu FC Voluntari. Atacantul "câinilor" a reuşit prima sa dublă în Liga 1 şi a oferit o pasă decisivă în succesul contra ilfovenilor.

La finalul partidei, fotbalistul de 22 de ani a explicat ce se află în spatele seriei pozitive a alb-roşilor, care şi-au consolidat primul loc în play-out.

"Sunt foarte fericit că am câştigat şi că am reuşit să marchez. E bine că am câştigat, pentru că nu a fost deloc un meci uşor. Pe final ne-am relaxat şi ne-au dat două goluri. A fost un eşec cu Juventus, ne-am învăţat minte. Acum, pas cu pas, să câştigăm fiecare

