Nouă persoane, dintre care opt poliţişti, au fost rănite luni după ce o femeie-kamikaze şi-a detonat explozibilul avut asupra sa pe principala arteră din centrul Tunisului, capitala Tunisiei, a precizat Ministerul de Interne, citat de AFP şi Reuters.

Potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului, a fost vorba de o explozie cu caracter terorist.



#Tunis #Tunisia female suicide bomber at the Habib Bourguiba, on of the most busy streets of the capital, one police officer dead on the spot several wounded,... citeste mai mult