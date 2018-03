Miercuri, 28 Martie, 14:22

Florin Bratu (38 de ani) îi răspunde lui Adrian Mutu, după ce "Briliantul" a declarat că tehnicianul nu are experiența necesară pentru a o antrena pe Dinamo.

Actualul antrenor al lui Dinamo a vorbit despre eventualitatea ca Mutu (39 de ani) să revină în fotbal ca tehnician la Chiajna, informație oferită în exclusivitate de GSP.ro.

"Antrenor valoros nu ştiu dacă va fi. Dar dacă îi place această meserie, îi urez succes. Eu am început de jos. Nu am vrut să sar nişte etape. Am început de la... citeste mai mult