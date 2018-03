Unul dintre cei mai influenţi agenţi din fotbalul mondial, Mino Raiola (51 de ani) nu-l are la suflet pe Pep Guardiola. Şi a ţinut să arate asta tuturor, lansând un atac incredibil la adresa managerului catalan de la Manchester City. Apelativele folosite? De la "zero absolut", la "laş" şi "câine".

Pentru că are sub contract jucători precum Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba sau Romelu Lukaku, agentul olandez de origine italiană a căptătat, de-a lungul ultimilor ani, un important capital de imagine dat de tranzacţiile mari reuşite pe o piaţă a fotbalului în... citeste mai mult