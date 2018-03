Atac cu cutitul in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena. Agresorul a fost ucis Un soldat care statea de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena a fost atacat duminica seara cu cutitul, de un austriac in varsta de 26 de ani. Soldatul a folosit initial un spray lacrimogen, apoi l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu.

azi, 16:13 in Externe, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in