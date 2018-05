Atac armat la un liceu din SUA: cel putin 8 elevi au murit

Cel putin opt persoane au murit in urma unui atac armat produs vineri la un liceu din statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Statele Unite.

Un individ a deschis focul vineri in Liceul din Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston.

Presupusul autor al atacului a fost retinut, a declarat Cris Richardson, directorul adjunct al institutiei de invatamant.

„Am trimis efective pentru a ajuta Politia din Santa Fe sa faca fata unui incident cu victime multiple la un...

