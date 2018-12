Un om a fost ucis si alti cel putin 9 sunt raniti dupa ce o persoana a deschis focul in apropierea targului de Craciun din centrul orasului francez Strasbourg.

Atacatorul inca nu a fost prins si intreg orasul e in alerta maxima, insa nu a fost mentionata pana acum ipoteza terorista.

Mai multi europarlamentari si jurnalisti romani sunt blocati in sediul Parlamentului European, unde se desfasura la ora atacului sesiunea plenara. PE a intrat in carantina, conform protocoalelor de securitate.

Franta traverseaza oricum o perioada cu tensiuni majore, dupa ce protestele Vestelor Galbene au escaladat in violente si sute de oameni... citeste mai mult

