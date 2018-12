Un atac armat a avut loc, marți seara, în centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin două persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite.

Sediul Parlamentului European din Strasbourg a fost închis în urma atacului cu focuri de armă. Eurodeputaţilor li s-a cerut să rămână în interior, a anunţat un purtător de cuvânt, transmite Reuters.

Atacatorul a fost identificat. Acesta ar fi infractor de drept comun, potrivit presei franceze.

