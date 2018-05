Două persoane au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc într-o școală din Indiana. Atacatorul a fost prins și se află în custodia poliției.

Unul dintre răniți are 13 ani, iar celălalt este un adult.

Victimele sunt în stare critică. Școala a fost imediat evacuată.



NOW: Parents, police on scene at Noblesville W Middle School pic.twitter.com/aUkIuxUbBk

— Dan Spehler (@DanSpehler) May 25, 2018