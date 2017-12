Atac armat la Moscova. Cel putin o persoana a murit, alti cativa oameni au fost luati ostatici Un atac armat a avut loc intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, in urma caruia cel putin o persoana a murit, alte trei au fost ranite, fiind luati chiar si ostatici, potrivit ministrului Afacerilor Interne al Rusiei, citat de Sputnik.

International Fortele de ordine incearca sa negocieze cu atacatorul.

"Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legate de o proprietate. Unul dintre participanti l-a ranit pe celalalt.... citeste mai mult

azi, 12:49