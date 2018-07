Doi bărbaţi au deschis focul asupra unei mulţimi adunate sâmbătă seara în faţa unui centru comercial din New Orleans, omorând trei persoane şi rănind alte şapte, conform poliţiei, scrie The Associated Press.

Şeful poliţiei, Michael Harrison, a declarat în faţa reporterilor că cei doi suspecţi ar fi avut o puşcă şi un pistol. Ei au tras la întâmplare în mulţime şi au lovit zece persoane.

Poliţia a găsit trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, care au murit pe loc. Alte şapte persoane rănite, cinci bărbaţi şi două femei, au fost transportate la două spitale separate. Patru... citeste mai mult

