Un sangeros atac terorist a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un club de noapte pentru gay din SUA, Club Pulse, in orasul Orlando din Florida. Un barbat a deschis focul in club in jurul orei locale 2:00 (9:00, ora Romaniei - n.red.)...

Evenimentul, 12 Iunie 2016