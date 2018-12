Focuri de armă au fost auzite, marți seara, în centrul orașului Strasbourg, din Franța.

Potrivit primelor informații, sunt cel puțin un mort și trei răniți.

După ce au auzit focurile de armă, oamenii s-au refugiat în perimetrul Târgului de Crăciun din zonă.

Polițiștii au ajuns la fața locului și cercetează zona.

Știre în curs de actualizare.



Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI

— Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018

Another video from Strasbourg, France after gunfire was heard#France #Strasbourg pic.twitter.com/d4hwyCe7Ry

— CNW (@ConflictsW)... citeste mai mult

acum 43 min. in Externe, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in