În incintele acustice metalice se întrevăd prin pânză difuzoarele Asus Essence. Deşi Asus ROG Strix Fusion 300 sunt masive la prima vedere, nu sunt deloc grele, sunt comode şi aproape că uiţi de ele când le pui pe cap.

Am obiceiul de a ţine volumul pe computer la 20-30%, indiferent dacă lucrez, ascult muzică sau mă joc. Dacă e nevoie îl cresc uşor în timp. Şi am avut parte de o surpriză cu Asus ROG Strix Fusion 300.

De câteva luni mă joc cu pasiune în multiplayer-ul de la Call Of Duty WW2. N-am sesizat până acum că în meniul jocului se aud împuşcături şi diverse voci. Poate n-am fost atent, poate sunetul a fost prea încet sau poate aşteptam căştile...

