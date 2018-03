ASUS și Plaza Romania vor organiza cel mai lung turneu de gaming din România. Vizitatorii și fanii Republic of Gamers sunt așteptați în perioada 7 martie - 17 aprilie 2018, în Plaza Romania, la etajul 1, unde vor avea parte de cel mai lung maraton de gaming ROG. JOIN THE REPUBLIC @ Plaza România 2018 este un eveniment de amploare, ce va reuni competiții de FIFA18, CS:GO, PUBG, Hearthstone, dar și sesiuni Free To Play deschise oricui dorește să vadă la lucru cele mai performante sisteme de gaming.

Vizitatorii standului ASUS ROG din Plaza Romania vor avea șansa de a vedea și de a testa cel mai subțire laptop de gaming din lume cu GTX1080 - ASUS ROG Zephyrus GX501, precum și alte modele... citeste mai mult

