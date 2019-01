ASUS Republic of Gamers (ROG) a lansat placa video ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition. Această ediție va fi disponibilă în cantități limitate, fiind restricționată la doar 500 de unități disponibile numai în anumite zone geografice (inclusiv în România). Decorate cu insigna Call of Duty: Black Ops 4 Edition, plăcile împerechează nuclee NVIDIA din lista A cu performanțe de vârf și o răcire extremă. Acestea au frecvențe de până la 1665MHz, performanțele rămânând constante în timpul acțiunilor... citeste mai mult

