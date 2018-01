ASUS iși așteaptă fanii la Bucharest Gaming Week, evenimentul de gaming al acestui început de an, ce se va desfășura în complexul expozițional Romexpo din București,în perioada 27-28 ianuarie 2018

Finalele ESL Southeast Europe Championship de League of Legends, CS:GO și Hearthstone și finala sezonului 3 al Turneului National de League of Legends vor fi meciurile ce vor atrage un public numeros, venit să vadă la lucru cei mai buni jucători, dar și cel mai bun hardware de

gaming.

ASUS, producătorul de laptopuri preferat de utilizatorii din România, va fi prezent cu numeroase echipamente, inclusiv unele dintre modelele

recent lansate la CES 2018.

ieri, 19:24 in IT&C, Vizualizari: 32 , Sursa: Agora in