ASUS, trupa OK Go și Ian Eastwood au colaborat pentru un clip video futurist, ce scoate în evidență principale funcții AI ale telefoanelor ZenFone 5, într-un mod cu totul neconvențional. Dansatorul Ian Eastwood a dansat într-un costum creat din 89 de telefoane ZenFone 5, iar solistul OK Go, Damian Kulash, a regizat un alt clip senzațional.

azi, 13:34 in IT&C, Vizualizari: 114 , Sursa: Agora in