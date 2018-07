ASUS, trupa OK Go și Ian Eastwood au colaborat pentru un clip video futurist, ce scoate în evidență principale funcții AI ale telefoanelor ZenFone 5, într-un mod cu totul neconvențional. Dansatorul Ian Eastwood a dansat într-un costum creat din 89 de telefoane ZenFone 5, iar solistul OK Go, Damian Kulash, a regizat un alt clip senzațional.

ASUS a lansat online un videoclip viral ce evidențiază designul, camerele foto duale și funcțiile AI ale telefoanelor ZenFone 5. Regizat de Damian Kulash, solistul grupului rock american OK Go, și... citeste mai mult