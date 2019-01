Astrologul Daniela Simulescu a explicat, marți, la Antena 3, cum va fi noul an pentru premierul Viorica Dăncilă, din punct de vedere astrologic.

"Este o Săgetătoare, are o Lună în Săgetător, are Marte în Capricorn. Luna progresată, care arată cum este pe dinăuntru, va trece în Capricorn și va tranzita Martele natal. Vor exista niște situații care cred că nu-i vor conveni deloc - o tensiune interioară fantastică.

Dar pentru că Jupiter în tranzite va trece peste Soarele... citeste mai mult

