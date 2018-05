"Am avut trei oferte pe adresa mea. Două dintre ele au fost de la cluburi din Liga 1, dar în cele din urmă, după ce m-am gândit mai bine, am luat hotărârea să rămân la Astra. Avem treabă de făcut în continuare şi sunt convins că am luat cea mai bună decizie", a spus Coman conform Gsp

...despre Mulțescu:

"Domnul Mulţescu nu mai este în acest moment antrenorul nostru deoarece i-a expirat contractul. Am avut unele discuţii, dar încă nu am ajuns la un acord de prelungire cu dânsul. Trebuie să îl aşteptăm pe domnul Niculae să se întoarcă în România din străinătate şi vom decide în cele din urmă cu ce antrenor vom merge... citeste mai mult

azi, 08:27 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Botosaneanul in