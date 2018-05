Duminica, 13 Mai, 23:23

Astra a făcut un meci modest cu CFR Cluj, 0-2, dar jucătorii fostei campioane a României o amenință pe FCSB înaintea meciului din ultima etapă: "Mergem să câștigăm acel meci, vom avea o primă foarte mare", a declarat căpitanul Alexandru Stan.

"Nu știu dacă am pierdut Europa, depinde de ce se va întâmpla în ultima etapă, vedem ce vom face cu FCSB. Sperăm să batem Steaua, vom încerca să câștigăm acel meci. Avem un obiectiv clar și încercăm să-l ducem la capăt.

Nu am jucat prea bine cu CFR Cluj, dar vedem cu va pregăti nea Gigi Mulțescu duelul cu FCSB. Am jucat slab în prima repriză și mult mai bine în repriza secundă, dar tot ce conta era