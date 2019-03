Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Aston Martin a anunțat că primul său SUV va fi lansat oficial în ultimele luni din 2019, în timp ce noua sa fabrică din St Athan este aproape de finalizare și va fi inaugurată în debutul acestui an.

Britanicii au confirmat oficial că DBX va fi numele primului lor SUV, iar testele cu primele prototipuri sub camuflaj au început în Țara Galilor.

Programul de testare s-a mutat acum aproape de Cercul Polar, acolo unde SUV-ul britanic va fi pus la încercare prin zăpezile și pe drumurile înghețate din Suedia.

Echipa Aston Martin Vehicle Dynamics are misiunea să... citeste mai mult

azi, 10:50 in Auto, Vizualizari: 20 , Sursa: Automarket in