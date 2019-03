Salonul de la Geneva din 2018 a fost gazda unui concept spectaculos al celor de la Aston Martin. Britanicii au dezvăluit atunci Lagonda Vision Concept, care anunța nu doar primul model electric al mărcii, ci și sub-brandul Lagonda, sub umbrela căruia Aston va prezenta toate modelele cu emisii zero din propriul portofoliu. Tot în 2018, Aston Martin a anunțat că primul model al brandului Lagonda va fi un SUV cu propulsie 100% electrică și va fi lansat în 2021. Britanicii susțin că va fi primul SUV de lux ce va concura pe piața vehiculelor cu zero emisii.

