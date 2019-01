Asterix: Secretul potiunii magice - 3D (dublat)

Perioada: 25 - 27 ianuarie

Vineri: ora 12.30

Simbata: orele 10.30 si 12.30

Duminica: orele 10.30 si 12.30

• Regia: Alexandre Astier, Louis Clichy

• Cu: Ionut Ionescu, Gabi Costin, Mihai Niculescu, Alexandra Radu

• Gen film: Animatie

• Rating: AG

• Durata: 85 minute

• Premiera in Romania: 18.01.2019

Dupa ce s-a lovit in timpul culesului de vasc, druidul Panoramix hotaraste ca e timpul ca viitorul catunului lor sa fie asigurat, asa ca porneste in cautarea unui druid tanar si talentat caruia sa-i lase mostenire Secretul Potiunii... citeste mai mult

