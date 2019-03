Astazi se finalizeaza lucrarile la strada Simion Barnutiu. Vezi cand va fi gata Calea Galati

Marian Dragomir a prezentat astazi pentru Infobraila, in timp real, stadiul lucrarilor de asfaltare din Braila. “Dupa 2 ani si jumatate de mandat, pe unele sectoare de activitate am depasit anumite aspecte asumate in campania electorala, iar pe altele am avut o intarziere foarte mare din cauza unor contestatii la licitatii, dar din fericire Primaria a castigat toate aceste procese. Acum suntem in plin proces de asfaltare in multe sectoare de strazi. Astazi se finalizeaza strada Simion Barnutiu, inclusiv cu capace de canaliare noi, ridicate la cota. Se intra pe toate perpendicularele, pe soseaua Buzaului, urmand sa se ajunga cu covoarele asfaltice pe soseaua Viziru.... citeste mai mult