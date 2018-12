Nici nu a venit bine, că are toate şansele să plece. Atacantul francez nu a prins niciun minut într-un meci oficial în tricoul lui Dinamo şi este aproape de o despărţire de echipa din Ştefan cel Mare. Jucătorul de 32 de ani are probleme medicale, iar clubul nu este dispus să aştepte revenirea lui.

"E un jucător pe care nu am plătit nimic şi nici nu o să dăm niciun ban. El a avut o accidentare la meciul cu Chiajna, i s-a făcut un RMN. Regret că nu am făcut înainte. Şi s-a constatat că are o leziune de menisc. Normal, trebuie să se opereze.

