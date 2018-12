© TION: Sofer aproape de coma alcoolica, proiectat din pod in stalp, in Timis Scris de T. Ex. - Accident rutier în noaptea de luni spre marți, în Topolovățu Mare, Timiș. Un tânăr de 29 de ani, aproape de comă alcoolică la volan, a piedut controlul...

Timis Online, 12 Mai 2015