Ziua mondială a oceanelor, sărbătorită în fiecare an la 8 iunie, are rolul de a reaminti importanţa pe care o au oceanele lumii în ceea ce priveşte influenţa asupra planetei şi a speciei umane. De asemenea, are rolul de a mobiliza şi de a uni populaţia globală în proiectul pentru gestionarea durabilă a Oceanului Mondial.



Această zi a fost iniţiată la 8 iunie 1992, la Summitul Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro. Ca urmare a unei Rezoluţii adoptate de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008, Ziua mondială a oceanelor a fost recunoscută oficial de ONU, urmând a fi sărbătorită în fiecare an la 8 iunie. Cu fiecare... citeste mai mult