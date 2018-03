Ziua mondială a meteorologiei ("World Meteorological Day") se marchează în fiecare an la 23 martie, din 1961, şi reprezintă intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a Convenţiei ONU care a transformat vechea Organizaţie Meteorologică Internaţională într-o organizaţie interguvernamentală, cunoscută sub numele de Organizaţia Meteorologică Mondială ("World Meteorological Organization - WMO), informează Agerpres.ro .



A ajuns o tradiţie ca în fiecare an, de Ziua mondială a meteorologiei, WMO să propună spre dezbatere o temă de interes universal, pentru toate cele 191 state şi teritorii