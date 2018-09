Ziua mondială a mersului pe jos este sărbătorită, anul acesta, în zilele de 29 şi 30 septembrie.

Organizată de către Asociaţia Internaţională a Sportului pentru Toţi (TAFISA), de obicei în primul weekend al lunii octombrie, Ziua mondială a mersului pe jos este parte integrantă a unui amplu program de promovare a activităţii fizice pentru un viitor sănătos, desfăşurat sub deviza ''Take Back Your Streets... Take Back Your Future!'', iar din anul 2016 se înscrie în rândul manifestărilor prilejuite de Săptămâna... citeste mai mult