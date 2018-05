Astazi, Coreea de Nord isi schimba fusul orar pentru a se sincroniza cu Sudul

Coreea de Nord isi schimba fusul orar pentru a se sincroniza cu Coreea de Sud in urma summitului de saptamana trecuta dintre cele doua tari, conform presei de stat nord-coreene.

Nordul va da sambata ceasurile inainte cu 30 de minute, conform agentiei de stat KCNA.

Resetarea orei reprezinta „primul pas practic” pentru a „grabi procesul in care Nordul si Sudul se vor uni”, precizeaza KCNA.

Pana acum, Coreea de Nord avea propriul fus orar, fiind cu 30 de minute inapoi fata de ora oficiala din Coreea de Sud si Japonia.

Acest lucru a fost introdus in 2015 ca protest fata de „imperialismul japonez” pentru... citeste mai mult