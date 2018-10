"Asta mi-au spus medicii"

Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Singapore, că va avea nevoie de o pauză de trei-patru săprămâni, dar a subliniat că nu se pune problema unei operaţii din cauza herniei de disc de care suferă, scrie Observator TV. "După ce voi ajunge acasă voi începe tratamentul, voi fi la sală în fiecare zi. Nu prea îmi place, dar nu am ce face. Am patru destinaţii pentru vacanţă, aşa că mă voi distra la maxim. Am nevoie de vacanţă şi voi fi mai relaxată. Medicii mi-au spus că am nevoie de o pauză de trei-patru săptămâni. Iar cu tratament, fizioterapie, exerciţii, totul va fi ok. Sigur este că nu... citeste mai mult