Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a reuşit un nou meci perfect la Madrid, 6-0, 6-3 cu belgianca Elise Mertens, se pregăteşte pentru a treia întâlnire directă cu Kristina, sora mai slab cotată a familiei Pliskova, iar imediat după finalul partidei a vorbit despre cum a reuşit să depăşească clar o adversară foarte valoroasă, ce a îmbunătăţit în jocul ei, dar şi despre planul pentru "optimi".

"Am jucat la un nivel ridicat, mai ales în primul set. Ştiam că e o jucătoare dificilă, care vine cu o încredere foarte mare. A fost dificil, dar m-am simţit bine. Am simţit puţină tensiune, am avut unele mingi de meci şi n-am reuşit... citeste mai mult

