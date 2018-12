Cea mai mare campanie umanitara din judetul Iasi este in plina desfasurare. In aceasta perioada, “Prietenii lui Mos Craciun“, prin Asociatia Culturala Europeana si cotidianul BUNA ZIUA IASI au pus mana de la mana si au adunat sute de cadouri. Deja, sute de copii din mediul rural si nu numai s-au obisnuit ca in aceasta perioada, inainte de vacanta de Craciun, sa fie vizitati de Mos Craciun si de reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI.... citeste mai mult