Blockbuster-ul fazei grupelor de la Cupa Mondială din Rusia, Portugalia - Spania, şi-a respectat statutul şi a oferit spectacolul aşteptat. S-a terminat 3-3, la Soci, în faţa a 44.000 de oameni care au privit cum Cristiano Ronaldo, autor al unui hat-trick, se ia la trântă de unul singur cu una dintre cele mai bune echipe din lume.

Soci, Rusia, 15 iunie 2018. Cel mai aşteptat meci din faza grupelor. Ronaldo vs. Isco, Pepe vs. Sergio Ramos, Fernando Santos vs. Fernando Hierro. Portugalia vs. Spania înseamnă, în istorie, spectacol, dramatism şi calitate. La Maroc - Iran au fost puţini spectatori şi puţin fotbal, dar reţeta e alta. Şi fanii fotbalului o ştiu. Portughezii şi spaniolii umplu

